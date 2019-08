As brasileiras Luisa Stefani e Carol Meligeni conquistaram neste sábado a medalha de bronze na chave de duplas do torneio de tênis dos Jogos Pan-Americanos de Lima ao vencerem as chilenas Daniela Seguel e Alexa Guarachi por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 7-5 e 11-9.

Carol, que é sobrinha de Fernando Meligeni, campeão pan-americano em simples em 2003, em Santo Domingo, e Luisa salvaram um match point durante o super tie-break, quando perdiam por 9-8. Além disso, as chilenas chegaram a sacar para a vitória no segundo set, em 5-4.