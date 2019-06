Duván Zapata, autor do segundo gol da Colômbia contra a Argentina, afirmou que a vitória por 2 a 0 dá confiança à sua seleção no processo que se iniciou com o português Carlos Queiroz, mas que estão conscientes de que ainda não conseguiram nada.

"Isto nos dá confiança, mas vamos passo a passo. Demos o primeiro passo que era ganhar de uma grande seleção como a Argentina, mas certamente nos esperam partidas mais complicadas", disse Zapata, que marcou o gol pouco depois de entrar em campo em substituição de Radamel Falcao.

"A gente sonha, imagina coisas sempre positivas. Quando criança sempre você vê a seleção e quer estar lá", afirmou o atacante, dizendo que não conseguiu conter a emoção e daí sua efusiva comemoração.

"Nos próximos jogos, faremos como hoje. Estivemos muito bem, mas queremos jogar ainda melhor", finalizou Zapata.