O surto de ebola no nordeste da República Democrática do Congo (RDC) completa nesta quinta-feira um ano desde sua confirmação, deixando 1.813 mortos em um total de 2.701 casos, e continua fora controle, com dois novos casos declarados esta semana na populosa cidade de Goma.

Essa é a décima epidemia da doença no RDC, mas já se transformou na pior de sua história e na segunda mais grave do mundo, só superada pela que assolou a África Ocidental em 2014 com mais de 11 mil mortos.