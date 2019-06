A seleção brasileira treinou neste domingo no Barradão, em Salvador, tendo como principal atração o zagueiro Éder Militão, que trabalhou com os companheiros, um dia depois de abandonar atividade, por causa de dores no quadril.

O defensor contratado pelo Real Madrid para a próxima temporada, ainda no CT do Palmeiras, em São Paulo, onde ocorreu a sessão de ontem, se juntou ao grupo e trabalhou normalmente durante o período do treinamento que foi aberto aos jornalistas.