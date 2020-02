O ex-jogador Edmilson durante o evento do reality show da LaLiga "Bravo!" nesta sexta-feira em Sao Paulo. EFE/Sebastiao Moreira

O ex-jogador Edmilson, campeão mundial com a seleção em 2002, avaliou nesta sexta-feira os três jovens brasileiros do Real Madrid, Reinier, Rodrygo e Vinicius Júnior e apostou na revelação do Santos como tendo o maior potencial para se tornar um astro.

"Dos três, apostaria em Rodrygo, porque conheço seus pais, sua família", cravou o ex-São Paulo, Barcelona, Palmeiras, entre outros, durante evento realizado em São Paulo pela liga que organiza as duas primeiras divisões do Campeonato Espanhol.