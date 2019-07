As agências de notícias EFE e ANSA assinaram um acordo de cooperação internacional com o objetivo de intensificar as relações editoriais e de negócio entre ambas as empresas.

A aliança, que potencializará a presença na Europa das duas agências líderes em seus mercados com a criação de um eixo no Mediterrâneo para desenvolver ofertas e serviços conjuntos, dirigidos tanto a veículos de imprensa como a empresas, governos e instituições, transforma a Agência EFE em parceira internacional da Ansa, sobretudo na América Latina e nos Estados Unidos, onde distribuirá os conteúdos da agência italiana.