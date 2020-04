O elenco completo de "Os Goonies" (1985) se reuniu nesta segunda-feira em um encontro especial transmitido pelo YouTube que também contou com a participação de Steven Spielberg, produtor do filme, e Cyndi Lauper, que trabalhou na trilha sonora.

O responsável pelo encontro foi Josh Gad, que dá voz ao personagem de Olaf na versão original de "Frozen". O ator convocou a equipe do filme "que definiu sua infância e personalidade", segundo explicou no Twitter antes de lançar o vídeo, intitulado "Reunited Apart" (reunidos à parte, em inglês).