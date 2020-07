Elisabeth Moss, a protagonista de "The Handmaid's Tale", assinou com a Apple para estrelar uma série baseada no livro "The Shining Girls", escrito por Lauren Beukes.

"Moss interpretará uma repórter que, após sobreviver a um brutal assalto, descobre que sua realidade muda enquanto tenta localizar o agressor", informou em comunicado a Apple, empresa cada vez mais ativa no mercado de audiovisual.