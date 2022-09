O corpo da rainha Elizabeth II será enterrado no próximo dia 19 junto com os restos mortais do marido dela, o duque de Edimburgo, na capela Rei George VI, no castelo de Windsor, em cerimônia privada, conforme divulgou nesta quinta-feira o Palácio de Buckingham.

O ato solene acontecerá às 19h30 locais (15h30 de Brasília), após a celebração, em Londres, do funeral de Estado, que ocorrerá na Abadia de Westminster, próxima ao Parlamento, em que estarão presentes diversos líderes mundiais e representantes de casas reais.