Com o apoio da maior parte das 26.346 pessoas que estiveram no Maracanã na noite desta terça-feira, o Peru venceu a Bolívia por 3 a 1, de virada, assumiu provisoriamente a liderança do grupo A da Copa América, o mesmo do Brasil, e frustrou a comemoração de aniversário do atacante Marcelo Moreno, que havia aberto o placar.

Nas arquibancadas, os muitos peruanos que viajaram ao Rio de Janeiro para assistir ao torneio, reforçados por brasileiros que, em sua maioria, apoiaram a 'Blanquirroja', riram por último. Moreno, ex-jogador de Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo e que hoje completou 32 anos, fez 1 a 0 em cobrança de pênalti, mas Guerrero, Farfán e Flores definiram o triunfo da equipe dirigida por Ricardo Gareca, que chegou a quatro pontos, um a mais que o Brasil, que mais tarde enfrentará a Venezuela em Salvador. A 'Vinotinto' tem um ponto, e 'La Verde' ainda não pontuou.