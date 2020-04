A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendeu o papel da Organização Mundial de Saúde (OMS), no combate à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, durante conferência virtual do G7, convocada pelos Estados Unidos e que teve a pandemia como tema central.

"A chanceler destacou que a pandemia só pode ser vencida com uma forte e coordenada resposta internacional", afirmou, em comunicado, o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert.

De acordo com o texto, nesse momento, Merkel falou sobre o papel essencial da OMS, assim como o trabalho de outros atores internacionais, como a Coalizão para a Preparação de Inovações contra Epidemias (Cepi), a Aliança Mundial para Vacinas (GAV) e Imunização e o Foro Global (GFATM).

A conferência virtual de líderes do G7 foi formalmente convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já que o país está na liderança itinerante do grupo de potências globais. Nesta semana, o mandatário anunciou o congelamento das contribuições à OMS.

O porta-voz do governo alemão falou em apoio "explícito" do governo da Alemanha à Organização Mundial de Saúde e ainda destacou o compromisso do país com o multilateralismo, do qual a entidade é considerada um instrumento importante.

Na segunda-feira, Trump justificou a decisão tomada pela oposição da OMS ao fechamento das fronteiras para combater a propagação do vírus, por não ter agido mais cedo e por ter não só confiado, mas também "elogiado" o governo da China, país onde a pandemia surgiu.

Anualmente, o governo americano envia entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões à organização internacional.

No dia seguinte, o diretor geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou a decisão de Trump, mas garantiu que não será um impedimento na luta global contra a Covid-19.