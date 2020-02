O espanhol Pablo Andújar garantiu vaga na segunda rodada do Rio Open nesta segunda-feira, ao derrotar o compatriota Fernando Verdasco, por 2 sets a 0.

No duelo de veteranos, Andújar, de 34 anos e 59º no ranking da ATP, levou a melhor ao aplicar um duplo 6-3 em Verdasco, de 36 anos e atual 49º do mundo. A partida durou uma hora e 28 minutos.