O Estádio da Cidade da Educação, o terceiro da Copa do Mundo de 2022, inaugurado nesta segunda-feira, em Doha. EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

O Catar inaugurou nesta segunda-feira em um evento virtual o Estádio da Cidade da Educação, o terceiro da Copa do Mundo de 2022 e o primeiro dos três que o estúdio de arquitetura espanhol Fenwick Iribarren Architects (FIA) projetou para o campeonato.

O estádio, que foi apelidado de 'Diamante no Deserto', tem capacidade para 40 mil pessoas, uma área de 140 mil metros quadrados e é o primeiro do Mundial a alcançar a mais alta classificação internacional de sustentabilidade, de acordo com a organização.