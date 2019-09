Preparada para a disputa do Campeonato Mundial de Skate na modalidade park, que será realizado em São Paulo entre e domingo, a japonesa Kisa Nakamura destacou nesta segunda-feira a evolução das mulheres no esporte, incluído no programa dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

"Acredito que nos últimos anos o skate feminino se desenvolveu de forma definitiva. Antes, especialmente no Japão, havia só uma ou duas skatistas competindo, mas agora há várias meninas. Isso é incrível e é muito bom que ocorra", disse a japonesa, de 22 anos, em entrevista à Agência Efe.