A diretora-executiva do PNUMA, Inger Andersen. EFE/Arquivo

As emissões de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases com efeito estufa, serão reduzidas em até 7% em 2020 devido à desaceleração da atividade devido à pandemia covid-19, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pelas Nações Unidas.

"Como resultado da redução de viagens, menor atividade industrial e menor produção de energia este ano devido à pandemia, as emissões de dióxido de carbono deverão cair até 7% em 2020", disse o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede em Nairóbi (Quênia).