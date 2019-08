Um capacete desenvolvido na cidade de Haifa, em Israel, pode ser um divisor de águas no tratamento do transtorno do déficit de atenção (TDA), já que, ao invés de tratar esta doença com medicação, faz isso através de descargas elétricas que conseguem reduzir seus sintomas.

"Acreditamos que nossa solução afetará todo mundo e não apenas as pessoas que sofrem do TDA", explicou à Agência Efe Rami Shacour, cofundador e CEO da Innosphere, a empresa que desenvolveu o produto.