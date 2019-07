O meia Enzo Zidane, filho mais velho de Zinedine Zidane, chegará nesta segunda-feira a Portugal para assinar contrato de dois anos com o Desportivo Aves, clube da primeira divisão de Portugal.

O jogador de 24 anos passará por exames médicos ainda hoje e firmará o acordo com o 14º colocado da última edição do Campeonato Português. Ele estava no Lausanne, da segunda divisão da Suíça, mas rescindiu o vínculo.