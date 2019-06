Ainda sem vitória nesta edição da Copa América, Equador e Japão se enfrentarão nesta segunda-feira no Mineirão, em Belo Horizonte, no jogo que definirá a última seleção classifica para as quartas de final, que pode ser uma delas ou mesmo o Paraguai.

O atual vice-campeão asiático é terceiro colocado no grupo C, o único que ainda não foi encerrado, com um ponto, enquanto a 'Tricolor' ainda não pontuou. Quem vencer se classificará como um dos dois melhores terceiros, enquanto um empate beneficiaria a 'Albirroja', que neste domingo perdeu para a Colômbia por 1 a 0 em Salvador, parou nos dois pontos e deixou de depender apenas de si.