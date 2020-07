Uma pesquisa em uma caverna no norte do México encontrou evidências de que os seres humanos habitavam a região há cerca de 30 mil anos, sugerindo que eles chegaram à América do Norte 15 mil anos antes do que se pensava, publicou nesta quarta-feira a revista "Nature".

Segundo a publicação, uma equipe da Universidade Autônoma de Zacatecas vem escavando a caverna Chiquihuite, a 2.740 metros acima do nível do mar, nas montanhas Astillero desde 2012. No local, encontraram quase 2 mil ferramentas, das quais 239 tinham camadas de cascalho de entre 25 mil e 32 mil anos de idade.