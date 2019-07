O escritor italiano Andrea Camilleri, um dos maiores expoentes do romance policial no mundo, faleceu nesta quarta-feira no hospital Spirito Santo, em Roma (Itália), aos 93 anos de idade, após ser internado por conta de uma parada cardíaca, segundo informações das fontes médicas.

Camilleri, nascido em Porto Empedocle (Sicília), no dia 6 de setembro de 1925, foi internado no dia 17 de junho após sofrer uma parada cardíaca em sua residência, na capital italiana, quando foi submetido a reanimação, e acabou falecendo hoje, após um mês internado.