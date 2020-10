1 out 2020

EFE Nações Unidas 1 out 2020

O Greenpeace levou nesta quarta-feira para a frente da sede da ONU, em Nova York, durante a cúpula da biodiversidade da organização, duas esculturas em gelo representando os presidentes de Brasil e Estados Unidos, Jair Bolsonaro e Donald Trump, para protestar contra as políticas ambientais dos dois governantes.

As esculturas foram colocadas em um píer na frente do edifício e logo derreteram, enquanto Kate Flynn, uma ativista da ONG, segurava um cartaz com a frase "Líderes da extinção: destruindo um planeta em crise" escrita em português.