Com vitórias mais do que contundentes, Espanha e Polônia mantiveram os 100% de aproveitamento e ampliaram nesta segunda-feira a vantagem na briga por uma vaga na próxima Eurocopa, em uma rodada marcada pelo primeiro triunfo da história do Kosovo na fase de classificação para o principal torneio de seleções do "Velho Continente".

Os espanhóis receberam a Suécia no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e não deram qualquer chance para o adversário. Vitória por 3 a 0, com gols de Sergio Ramos, Álvaro Morata e Mikel Oyazabal, que fechou o placar já perto do fim.