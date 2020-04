De acordo com o estudo, o número de ocasiões de consumo de alimentos nas famílias espanholas aumentou 22% como resultado do confinamento, EFE/Arquivo

As vendas de bolos, doces, salgados e bebidas alcoólicas cresceram acima da média durante o isolamento social na Espanha devido ao novo coronavírus, um menu especial de quarentena que agora é conhecido como "dieta Bridget Jones", em referência à personagem criada pela escritora britânica Helen Fielding.

Dados divulgados na terça-feira pela empresa de consultoria Kantar mostram que depois do grande armazenamento de alimentos antes de 14 de março, quando foi decretado o início do confinamento obrigatório no país, entre os dias 22 e 29 de março os espanhóis compraram muitos produtos de confeitaria, que triplicaram as vendas em relação aos meses anteriores à crise.

Está sendo comum ver gôndolas de farinha e fermento vazias nos supermercados, um indicador da tendência de que as pessoas estão passando mais tempo na cozinha de casa.

A venda de sorvetes, chantilly e barras de chocolate também duplicou. Além disso, produtos como açúcar e manteiga registaram aumentos entre 65 e 80%.

Outra categoria em alta é a das bebidas alcoólicas, com o gin liderando com um aumento de 78% na última semana completa de março, seguido pela cerveja, com um aumento de 66%.

De acordo com o estudo, o número de ocasiões de consumo de alimentos nas famílias espanholas aumentou 22% como resultado do confinamento, impulsionado pelos lanches entre as refeições e os fins de semana.