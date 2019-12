O presidente do governo espanhol interino, o socialista Pedro Sánchez (d), e o líder do partido esquerdista Podemos, Pablo Iglesias, se cumprimentam após a assinatura do acordó. EFE/JuanJo Martín

O presidente do governo espanhol interino, o socialista Pedro Sánchez, e o líder do partido esquerdista Podemos, Pablo Iglesias, assinaram nesta segunda-feira o acordo com as principais medidas que o futuro governo de coligação adotará.

Sánchez e Iglesias assinaram o acordo de governo na presença das respectivas equipes de negociação e funcionários do governo em exercício, PSOE e Podemos.