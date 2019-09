Os cigarros eletrônicos contêm um composto químico que pode causar câncer e que foi proibido como aditivo alimentar, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira pelo jornal "JAMA Internal Medicine".

O composto, chamado pulegona, "está presente em extratos de óleo preparados de menta e as suas variedades como hortelã e poejo", afirmou o pesquisador Sairam Jabba, do Departamento de Anestesiologia na Faculdade de Medicina de Duke, na Carolina do Norte.