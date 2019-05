As bebidas energéticas, muito populares especialmente entre os jovens, representam graves riscos para a saúde, segundo advertiu nesta quarta-feira a Associação Americana do Coração.

Um artigo publicado nesta quarta-feira na revista acadêmica "Journal of the American Heart Association" indica que a ingestão de 900 mililitros de uma destas bebidas em um curto período de tempo pode aumentar a pressão arterial e o risco de distúrbios elétricos no coração.