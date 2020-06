Apenas 0,73% da população em geral foi exposta ao vírus, de acordo com o estudo. EFE/Arquivo

Cerca de 1% dos 1,3 bilhão de habitantes da Índia foram expostos ao novo coronavírus, de acordo com um estudo revelado na quinta-feira pelas autoridades de saúde, onde afirmam não haver transmissão comunitária em um país que ainda não conseguiu dobrar a curva da pandemia.

"A Índia é um país muito grande e a prevalência (do vírus) que encontramos é muito baixa, menos de 1% em pequenos distritos. Nas áreas urbanas, pode ser um pouco mais de 1% e nas áreas de contenção um pouco mais elevado", relatou Balram Bhargava, diretor-geral do Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR, sigla em inglês), em entrevista coletiva.

De forma específica, apenas 0,73% da população em geral foi exposta ao vírus, de acordo com o estudo de serovigilância apresentado por Bhargavan, que durante o mês de maio, testou 26,4 mil pessoas em 83 dos 718 distritos do país.

Com 278.476 casos confirmados e 8.102 mortes por Covid-19 até o momento, o relatório também revela que a taxa de mortalidade pela pandemia no país é de 0,08%.

Além disso, as probabilidades de infecção são 1,09 vezes mais altas nas áreas urbanas do que no campo e 1,89 vezes maiores nas áreas marginais lotadas das grandes metrópoles.

Com base nesses dados, Bhargava salientou que "definitivamente não há transmissão comunitária" do coronavírus na Índia, embora tenha reconhecido que "existe um grande debate sobre esse termo que ainda não foi definido pela Organização Mundial da Saúde".

"Temos que continuar nossa estratégia de realizar testes de Covid-19, rastreamento e quarentena (de casos positivos), além de continuar com as medidas de contenção que foram bem-sucedidas até agora. Não devemos baixar a guarda", alertou o diretor-geral do ICMR.

Uma estratégia que, desde o início da crise, permitiu a realização de 5,2 milhões de testes de coronavírus em um país com cerca de 1,3 bilhão de habitantes, segundo dados da agência.