O algoritmo da rede social Instagram prioriza a difusão de imagens de homens e mulheres com pouca roupa, de acordo com pesquisa do jornal digital "Mediapart" em colaboração com a Rede Europeia de Jornalismo de Dados e o Algorithm Watch.

Os autores do estudo, publicado nesta semana, concluem que a fotografia de uma mulher com roupa íntima ou de banho é mostrada 1,6 vezes mais que a mesma imagem, mas com mais roupas, uma taxa 1,3 vezes superior para os homens.