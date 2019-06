A maconha já era fumada de forma ritual no oeste da China há 2.500 anos, provavelmente durante ritos funerários, segundo os restos de objetos achados em vários túmulos, os quais apontam que o tipo usado continha altas quantidades do agente psicoativo mais potente da planta.

Um estudo assinado por cientistas do Instituto Max Planck, da Alemanha, e da Academia Chinesa de Ciências Sociais publicado nesta quarta-feira pela revista "Science Advances" contém "as primeiras evidências claras" até o momento do uso da maconha pelas suas propriedades psicoativas.