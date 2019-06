Cientistas nos Estados Unidos descobriram que a concentração de microplásticos nas profundezas da Baía de Monterrey, no litoral da Califórnia, é maior do que na superfície da Grande Ilha de Lixo do Pacífico, de acordo com um estudo divulgado nesta quinta-feira pela revista "Scientific Reports".

Este estudo foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas do Aquário da Baía de Monterrey (MBARI) e teve a colaboração da Universidade da Califórnia em San Diego.