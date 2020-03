Um estudo elaborado por universidades britânicas baseado em dados sobre a propagação do novo coronavírus na China aponta que a taxa de letalidade da Covid-19 é de 0,66%, levando em conta que uma proporção das infecções não está confirmada.

Se apenas os casos confirmados forem analisados, a taxa de letalidade do SARS-CoV-2 seria de 1,38 %, de acordo com o artigo publicado nesta segunda-feira na revista "The Lancet Infectious Diseases", desenvolvido com base em 70.117 casos clínicos diagnosticados em território chinês.