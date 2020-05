O governo dos Estados Unidos autorizou nesta sexta-feira o uso do medicamento antiviral remdesivir para tratar os pacientes mais graves com Covid-19, embora a próprio fabricante do medicamento, a Gilead Sciences, tenha alertado que ainda não foi comprovada a segurança e inclusive a eficácia do tratamento.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou que a droga recebeu uma "liberação de emergência" da Administração de Alimentos e Drogas dos EUA (FDA), a agência governamental que aprova o uso de produtos de saúde pública.