Cazaquistão e Estados Unidos assinaram um acordo sobre o estabelecimento de voos diretos e a liberalização das comunicações aéreas entre os dois países, informou nesta segunda-feira a embaixada americana no país da Ásia Central.

"O acordo permite estabelecer relações modernas no campo da aviação civil com o Cazaquistão, de acordo com a política de 'céu aberto' da aviação internacional dos EUA", afirmou a entidade diplomática.