A Casa Branca apelou às empresas para que desenvolvam "novas ferramentas", se necessário, para acelerar a pesquisa científica sobre o coronavírus e para coordenar o lançamento de iniciativas para ajudar aqueles que devem confiar no trabalho, na educação ou nos cuidados de saúde à distância. EFE/Arquivo

O governo dos Estados Unidos convocou gigantes da tecnologia como Google, Microsoft e Apple para ajudar, por meio da inteligência artificial, pesquisadores da área médica no combate ao coronavírus transmissor da Covid-19, e também pediu a Twitter e Facebook para que enfrentem as desinformações sobre a doença.

Em reunião por telefone e videoconferência com representantes de 12 empresas do Vale do Silício, a Casa Branca explicou que nos próximos dias planeja divulgar "uma nova base de dados de estudos acadêmicos relacionados ao coronavírus", diz um comunicado oficial.