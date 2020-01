O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, participa do Quinto Fórum Mundial do Holocausto nesta quinta-feira, em Jerusalém. EFE/POOL

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu nesta quinta-feira a construção de uma frente forte contra o Irã, país acusado por ele de ser o único que nega o Holocausto e que ameaça "apagar Israel do mapa".

Pence destacou hoje, no Quinto Fórum Mundial do Holocausto, o compromisso do governo dos Estados Unidos na luta contra o antissemitismo e os vínculos do país com Israel.