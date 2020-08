O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira sanções a 24 estatais chinesas por supostamente terem ajudado os militares do país asiático a construir ilhas no disputado mar do Sul da China.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, explicou em comunicado que essas empresas, entre elas várias filiais da China Communications Construction Company, foram incluídas na chamada "lista de entidades" do Departamento de Comércio americano.