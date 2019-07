O atacante Everton terminou a Copa América como artilheiro, ao marcar um dos gols da vitória do Brasil sobre o Peru por 3 a 1 na final disputada neste domingo no Maracanã.

Embora tenha chegado a três gols no torneio, assim como o peruano Paolo Guerrero, que também balançou a rede na partida, Everton recebeu da Conmebol o prêmio Chuteira de Ouro por ter tido uma assistência, contra nenhuma do jogador do Internacional.