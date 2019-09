Uma antiga funcionária da Sony Classical se juntou a outras mulheres que acusam o tenor espanhol Plácido Domingo de comportamento inadequado, ocorrido em dezembro de 2000, segundo publicou nesta sexta-feira a revista alemã "Der Spiegel".

A mulher, de nacionalidade alemã, que não teve a identidade revelada relatou à publicação que o músico a abraçou e a beijou, após ir até a porta do quarto de hotel em que estava hospedada, após ele participar com Luciano Pavarotti e José Carreras do programa de televisão "Wetten, dass...?".