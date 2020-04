O ex-jogador irlandês Michael Robinson, que se tornou celebridade na Espanha, ao atuar como apresentador e comentarista na televisão, morreu nesta terça-feira, aos 61 anos, vítima de um câncer, que anunciou publicamente estar tratando pouco menos de um ano e meio atrás.

"Com imensa tristeza, comunicamos a todos do falecimento de Michael. Ele nos deixa um grande vazio, mas também inúmeras recordações, cheios do mesmo amor que vocês mostraram para ele. Estaremos eternamente gratos por terem feito esse homem tão feliz. Ele nunca caminhou sozinho. Obrigado", diz o próprio perfil no Twitter do antigo integrante do elenco de Liverpool, Manchester City, Osasuna, entre outros.