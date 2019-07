O meia-atacante Willian está fora da final da Copa América no próximo domingo, quando o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre Chile e Peru no Maracanã.

A CBF informou nesta quarta-feira que os exames aos quais o jogador do Chelsea foi submetido após sentir dores na vitória de ontem sobre a Argentina, no Mineirão, detectaram um lesão muscular na coxa direita.