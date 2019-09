Uma expedição com pesquisadores de universidades australianas e escocesas descobriu fossas, vulcões e novas espécies de coral ao longo de 8.300 quilômetros no mar de Coral, no nordeste da Austrália, o que ajudará a entender melhor a sua formação geográfica, de milhões de anos.

As descobertas feitas durante a travessia do navio Investigator, da agência científica australiana (CSIRO) permitirão melhorar também o conhecimento do habitat marinho.