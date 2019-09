O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, foi encarregado nesta quarta-feira de tentar formar uma nova coalizão para governar o país nos próximos anos, apesar de não contar com maioria no parlamento devido ao fracasso das negociações com o opositor Benny Gantz.

"É necessário que se crie uma situação para abrir o beco sem saída político no qual estamos. As pessoas não querem outra eleição", alertou o presidente de Israel, Reuven Rivlin, ao confirmar a indicação de Netanyahu para assumir a responsabilidade de formar um novo governo hoje.