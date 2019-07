O mausolpeu onde está enterrado Benito Mussolini foi fechado em 2017 para uma restauração e, desde então, só foi aberto em algumas ocasiões especiais, como neste domingo, véspera do aniversário do nascimento do ditador italiano.

Porém, a pequena cidade de Predappio, onde fica o mausoléu, pede que ele seja acessível ao público todo o ano. E os descendentes de Mussolini, que hoje lá estiveram para prestar homenagens ao antepassado, garantiram que o local será reaberto e que não se afetam com críticas.