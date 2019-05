O fantasma do euroceticismo, que já havia assustado os eleitores pró-União Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, volta a assombrar no pleito deste ano, com a previsão de que seus representantes conseguirão mais cadeiras, mas com a mesma divisão interna e incapacidade de bloquear os grandes temas.

Há cinco anos, com a crise econômica ainda bastante recente e um populismo antieuropeu que terminaria se cristalizando em fenômenos como o Brexit e a radicalização do partido Fidesz, do húngaro Viktor Orbán, muitos analistas políticos vislumbravam a chegada dos eurocéticos ao Parlamento Europeu como uma espécie de 'Cavalo de Troia' que destruiria a União Europeia (UE).