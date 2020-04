O atacante peruano Jefferson Farfán não reagiu bem à notícia de que o Lokomotiv Moscou, clube pelo qual atua, cortou 40% do salário do elenco, com apoio dos jogadores, enquanto o futebol da Rússia está paralisado devido à pandemia do coronavírus transmissor da Covid-19.

"Deixe-os brincar com tudo, menos meu dinheiro", disse Farfán em tom ácido enquanto fazia uma "live" pelo Instagram e conversava com Roberto Guizasola, seu ex-colega de time no Alianza Lima e na seleção peruana.

Em casa, na capital russa, 'La Foquita' disse que ouviu falar da redução do salário através de uma carta.

"Mandaram um papel em russo, eu não entendi nada... e o rasguei. Queriam me cagar", disse o atacante, enquanto Guizasola gargalhava.

Com a redução, Farfán, que ganhava US$ 125 mil por mês (R$ 638,75 mil, pelo câmbio da última quinta-feira), passará a receber US$ 75 mil (R$ 383,25 mil) enquanto os campeonatos estiverem paralisados.

O Lokomotiv anunciou o corte salarial em pronunciamento do capitão do time, o croata Vedran Corluka, que explicou que os jogadores tomaram a decisão em solidariedade aos demais funcionários do clube.

"A pandemia do coronavírus atingiu o modo de vida familiar e a economia de todos os países. Sempre tivemos respeito pelos funcionários da Lokomotiv que se preocupam conosco, e agora devemos apoiá-los", disse Corluka.

"O futebol, como os outros esportes, parou, e jogadores do resto do mundo vão reduzir seus salários durante a paralisação dos torneios. Nossa equipe acredita que este passo é muito necessário", acrescentou o croata.

O corte salarial na Lokomotiv será mantido até que o Campeonato Russo possa ser retomado, o que está marcado para acontecer em 31 de maio. A competição foi suspensa em meados de março, faltando oito rodadas para o fim, com o Lokomotiv na vice-liderança e nove pontos atrás do Zenit São Petersburgo.