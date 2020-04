O atacante peruano Jefferson Farfán afirmou na noite deste sábado que suas reclamações sobre o corte de 40% no salário que recebe do Lokomotiv Moscou, válido enquanto o Campeonato Russo está paralisado em meio à pandemia do novo coronavírus, foram "uma brincadeira".

"Infelizmente, um comentário que fiz em tom de brincadeira foi mal interpretado", escreveu Farfán no Instagram.