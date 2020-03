O chefe da natação americana, Tim Hinchey III, em carta à presidente da USOPC, Sarah Hirshland, enalteceu o esforço dos atletas na tentativa de se manter em forma, mas lembrou que no momento as condições de treino estão distantes da ideal devido às recomendações de isolamento social. EFE/Arquivo

A federação de natação dos Estados Unidos (USA Swimming) pediu ao seu Comitê Olímpico e Paraolímpico do país (USOPC) para exigir um adiamento de um ano dos Jogos de Tóquio devido à falta de treino dos atletas por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Como líder dos nossos 400 mil membros e muitos dos maiores campeões olímpicos do mundo, me sinto obrigado a falar sobre os Jogos Olímpicos pendentes em Tóquio, em julho de 2020. Nossa prioridade máxima na natação nos EUA tem sido, e continuará sendo, a saúde e segurança de nossos atletas, treinadores, funcionários, voluntários e outros membros", escreveu o chefe da natação americana, Tim Hinchey III, em carta à presidente da USOPC, Sarah Hirshland.

Hinchey III enalteceu o esforço dos atletas na tentativa de se manter em forma, mas lembrou que no momento as condições de treino estão distantes da ideal devido às recomendações de isolamento social.

"Os nossos nadadores de classe mundial estão sempre prontos para competir com qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas avançar no meio da crise de saúde global não é a resposta. A coisa certa e responsável a ser feita é priorizar a saúde e segurança de todos e reconhecer adequadamente o custo que esta pandemia global está assumindo nos preparativos esportivos. Transcendeu fronteiras e causou estragos em populações inteiras, incluindo as dos nossos respeitados concorrentes", frisou o dirigente.

"O mundo inteiro sofreu perturbações inimagináveis, apenas meses antes dos Jogos Olímpicos, pondo em questão a autenticidade de um campo de jogo nivelado para todos", completou.

Hinchey III destacou que o momento em todo o mundo é de pressão e stress e que isso é potencializado quando se trata de atletas que estão próximos do que pode ser a maior competição de suas carreiras.

"É com o peso dessas sérias preocupações que solicitamos respeitosamente que o Comitê Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos defenda o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio por um ano. Não há respostas perfeitas e isso não será fácil. No entanto, é uma solução que oferece um caminho concreto e permite que todos os atletas se preparem para uma Olimpíada segura e bem-sucedida em 2021. Convocamos a USOPC, como líder dentro do Movimento Olímpico, a usar a sua voz e a falar em nome dos atletas", afirmou.