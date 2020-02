Cidade do Cabo (África do Sul)

O tenista suíço Roger Federer (c) comemora sua vitória ante o español Rafael Nadal nesta sexta-feira, na Cidade do Cabo, na África do Sul. EFE/NIC BOTHMA

Roger Federer e Rafael Nadal alcançaram nesta sexta-feira mais uma marca expressiva em suas vitoriosas carreiras, já que 51.954 pessoas lotaram o Estádio da Cidade do Cabo, na África do Sul, para ver o jogo beneficente entre os dois astros, batendo o recorde de maior público da história do tênis.

O evento, realizado no palco de oito jogos da Copa do Mundo de 2010, foi organizado pela Fundação Roger Federer com o objetivo de, não apenas bater o recorde de público, mas também arrecadar mais de US$ 1 milhão para seus projetos educacionais na África do Sul.