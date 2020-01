O zagueiro brasileiro do Atlético de Madrid, Felipe (c). EFE/Arquivo

O zagueiro Felipe garantiu nesta quinta-feira que o Atlético de Madrid precisará de atenção redobrada na defesa no início do clássico com o Real Madrid, que acontecerá daqui dois dias, no estádio Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Acredito que, antes de qualquer coisa, não podemos sofrer gols, porque assim, estaremos mais perto da vitória. E teremos que aproveitar as oportunidades que tivermos, porque não é fácil", avaliou o ex-Corinthians, em declarações divulgadas pelo clube.