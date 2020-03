O zagueiro brasileiro Felipe, titular do Atlético de Madrid, se mostrou empolgado para o jogo de volta contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que será disputado na próxima quarta-feira no estádio Anfield Road, e disse esperar um duelo equilibrado.

"É um jogo Champions, e acho que isso é uma motivação a mais, porque todos os jogadores querem chegar a este nível e disputar uma competição como esta. Já joguei lá (no Anfield) duas vezes e sei como é. Mas estamos preparados. O Atlético já demonstrou isso no primeiro jogo e e faremos isso de novo. Vamos jogar de igual para igual", declarou o ex-jogador do Corinthians em entrevista ao site oficial do Atlético, antes da viagem para a Inglaterra.